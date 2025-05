Garlasco Taormina a gamba tesa | Stasi e Sempio cosa non capisco

A Garlasco e Taormina, un'impronta digitale mai identificata crea confusione tra stasi e esempio di ciò che rimane oscuro. La Procura di Pavia cerca ora di attribuirla ad Andrea Sempio dopo 18 anni, affidandosi a una nuova perizia sulle foto della scena del crimine. È questa l'arma segreta dei pubblici ministeri nel processo ancora in sospeso.

Un'impronta digitale, mai identificata perché la sua utilità giuridica è stata classificata come "nessuna", e che la Procura di Pavia vorrebbe attribuire 18 anni dopo ad Andrea Sempio con una nuova perizia realizzata sulle fotografie della scena del crimine. E' questo l'asso nella manica che i pm Napoleone-Civardi-De Stefano-Rizza avrebbero mostrato al 37enne di nuovo indagato e già archiviato (nei fatti 2 volte) per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Un omicidio per cui è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, fidanzato della vittima. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it