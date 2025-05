Garlasco la mano fantasma Un' unica certezza | troppi elementi ignorati

Garlasco, la mano fantasma: un enigma avvolto da mistero e ignoranza. La famosa impronta sulla parete della scala, dove Chiara Poggi fu uccisa, rappresenta una matrioska di segreti, sogni e inquietudini. Unicum di una scena complessa, quale verità si cela dietro questa sorprendente traccia? Un’indagine senza certezze in un territorio di troppi elementi sconosciuti.

La matrioska è una bambola russa che ha all'interno tante bamboline, è una metafora della sorpresa, dello stupore e anche dell'inquietudine perché al posto della bambolina potrebbe esserci altro, per esempio l'impronta del palmo di una mano sulla parete della scala dove Chiara Poggi fu uccisa. La matrioska di Garlasco è sempre più sorprendente, qualche giorno fa avevo scritto che il caso si compone di due misteri e di un mistero nel mistero. Il primo mistero era quello dell'assassino, il secondo quello dell'indagine, il terzo - il mistero nel mistero - il movente.

