Garlasco la lotta degli avvocati di Andrea Sempio e le nuove rivelazioni delle Iene

A Garlasco, la battaglia legale di Andrea Sempio si intensifica con le nuove rivelazioni delle Iene. Ieri, 20 maggio, Sempio ha deciso di non presentarsi alle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, confermando la tensione crescente nel caso. La sua assenza ha ulteriormente complicato le speranze di chiarimento, mentre gli avvocati Taccia e Lovati non si sono presentati, lasciando il caso aperto a molte incognite.

Non verrà riconvocato Nella giornata di ieri, 20 maggio, Andrea Sempio ha scelto di non presentarsi e di non rispondere così alle domande nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. Non si sono presentati nemmeno i suoi legali, Angela Taccia e Massimo Lovati. Le uniche parole arrivano solo da una storia Instagram della Taccia: «Guerra dura senza paura», con l'aggiunta di una emoticon di una tigre e cuoricino blu. Come spiega Corriere, la Taccia era la la fidanzata di Alessandro Biasibetti, attualmente frate domenicano ma uno degli amici di Marco Poggi, fratello della vittima, a cui presto verrà chiesto il DNA.

