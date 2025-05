Furto di cosmetici all’outlet | tre giovani arrestati colpo da oltre 4 500 euro

Tre giovani romeni sono stati arrestati per un furto di cosmetici all’outlet, con un bottino di oltre 4.500 euro. Nonostante un precedente episodio simile, la ragazza ha tentato ancora una volta di sottrarre prodotti, finendo nuovamente scoperta. Questa brillante ma sfortunata impresa ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno messo fine al colpo.

Nonostante fosse già finita nei guai per un episodio simile, non ha saputo resistere alla tentazione dei cosmetici. A distanza di pochi mesi, ci ha riprovato, ma anche questa volta è stata scoperta. Protagonista una giovane donna, insieme a due complici: tutti cittadini romeni di età compresa tra i 23 e i 24 anni, ora arrestati. La ragazza, già arrestata lo scorso febbraio dopo un raid di furti su via Appia, è stata notata all’outlet di Castel Romano da un addetto alla sicurezza. Il suo comportamento – spostamenti continui tra i negozi e l’area parcheggio, dove consegnava buste della spesa a un giovane in attesa in auto – ha insospettito il vigilante, che ha allertato il 112. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Furto di cosmetici all’outlet: tre giovani arrestati, colpo da oltre 4.500 euro

