Fuorigrotta studenti con la pistola tra i libri | In cella dopo il raid

A Fuorigrotta, lunedì mattina, gli studenti sono al centro di un episodio inquietante: un giovane, con la pistola nascosta nello zaino, ha messo a segno una rapina prima di entrare in classe. La scena si è conclusa con lui in cella, tra i libri e le forze dell'ordine, lasciando la comunità shockede e preoccupata per la sicurezza scolastica.

Con la pistola nello zaino. Una rapina prima di entrare in classe, un colpo messo a segno prima della campanella dell?inizio delle lezioni. Fuorigrotta, lunedì mattina, siamo in via. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Fuorigrotta, studenti con la pistola tra i libri: «In cella dopo il raid»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un incontro speciale con Fabrizio Biggio: a Foiano e Pozzo i giovani studenti protagonisti di una mattinata tra risate, libri e creatività

Arezzo, 9 maggio 2025 – Oggi una giornata indimenticabile ha preso vita per oltre 120 bambini delle scuole primarie di Foiano della Chiana e Pozzo.

Libri per la biblioteca scolastica. Un gruppo di ‘vecchi’ studenti ricordano la professoressa Bonacci

Un gruppo di ex studenti si riunisce per onorare la memoria della professoressa Bonacci, contribuendo con donazioni specifiche alla biblioteca scolastica.

Banchi tra i reparti, libri e quaderni accanto ai letti: come la scuola in ospedale trasforma la degenza in un’occasione di crescita, cultura e speranza per centinaia di studenti

Nei reparti ospedalieri, tra banchi e letti, la scuola offre un'opportunità unica: trasformare la degenza in un periodo di crescita culturale e personale per i giovani pazienti.

Cosa riportano altre fonti

Fuorigrotta, studenti con la pistola tra i libri: «In cella dopo il raid»

Scrive ilmattino.it: Con la pistola nello zaino. Una rapina prima di entrare in classe, un colpo messo a segno prima della campanella dell’inizio delle lezioni. Fuorigrotta, lunedì mattina, siamo in ...