Fuori controllo il rumore della movida a Pescara Vecchia | i residenti ricorrono alle vie legali

Il rumore della movida a Pescara Vecchia è ormai fuori controllo, spingendo i residenti a ricorrere alle vie legali. Dopo anni di promesse, la realtà si rivela ben diversa: i cittadini, costituitisi in un comitato come in passato, minacciano azioni legali contro il Comune, accusandolo di non aver adottato misure sufficienti per tutelare la quiete e la qualità della vita nel quartiere.

Se sulla movida a Pescara si era immaginato un clima sereno e di condivisione, la realtà sembra essere ben diversa. I residenti di Pescara Vecchia costituitisi in un comitato esattamente come avvenuto anni fa piazza Muzii annunciano azioni legali contro il Comune perché nulla sarebbe stato fatto. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Fuori controllo il "rumore" della movida a Pescara Vecchia: i residenti ricorrono alle vie legali

