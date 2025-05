Fugge dalla polizia si schianta | muore 20enne a Milano

Una fuga improvvisa ha portato alla tragedia a Milano: un 20enne, tentato di eludere un controllo di polizia, si è schiantato con il suo scooter nella notte, perdendo la vita. L'incidente è avvenuto intorno alle 3:30, in viale Ortles, nel quartiere a sud della città. La tragica vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e dei rischi delle corse spericolate.

Per eludere i controlli della polizia, un 20enne s'è schiantato con lo scooter e ha perso la vita: la tragedia s'è verificata intorno alle 3 e mezza del mattino, a Milano, in viale Ortles nell'area a sud del capoluogo lombardo. Alla vista di una pattuglia impegnata nei normali servizi di controllo e monitoraggio del territorio,

