Francesco Terzulli lo psicologo morto in un incidente sulla Cassia Fari sull' asfalto

Francesco Terzulli, 55enne psicologo di fama nel quartiere Parioli, è deceduto in un tragico incidente sulla via Cassia Veientana mentre tornava a casa. Originario di Bari e iscritto all’Ordine del Lazio, lascia un vuoto nel mondo della psicologia romana. L’incidente ha subito acceso i fari sull'asfalto, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale.

Francesco Terzulli aveva uno studio in via Eleonora Duse, nel quartiere Parioli. Era un psicologo molto noto e iscritto all'ordine del Lazio. Stava tornando a casa quando è morto in un incidente stradale sulla via Cassia Veientana. Il dottore, 55enne originario di Bari, ha perso la vita sul. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Francesco Terzulli, lo psicologo morto in un incidente sulla Cassia. Fari sull'asfalto

