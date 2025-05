Francesca Pascale fa una rivelazione inaspettata su Berlusconi Lui sapeva tutto!

A cinque anni dalla fine della sua lunga relazione con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale rompe il silenzio svelando un’inaspettata rivelazione: Berlusconi sapeva tutto. Nella sua intervista al settimanale Chi, la ex compagna si racconta con sincerità e emozione, ripercorrendo momenti di vita condivisa e sorprendenti confessioni che riaccendono l’attenzione sulla loro relazione.

A distanza di cinque anni dalla fine della sua lunga relazione con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale rompe il silenzio e si racconta in una toccante intervista al settimanale Chi. Ospite fissa del programma di Piero Chiambretti Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Pascale sta riconquistando spazio nel dibattito pubblico, senza più timori né filtri. La sua confessione più forte? Quella legata alla sua bisessualità, che – come rivela oggi – non solo non è mai stata un segreto, ma era pienamente accettata proprio da Berlusconi. 🔗Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Francesca Pascale fa una rivelazione inaspettata su Berlusconi «Lui sapeva tutto!»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Francesca Pascale: “Silvio Berlusconi sapeva della mia bisessualità. La sua assenza mi fa male, non sono pronta a innamorarmi”

Francesca Pascale torna a parlare della sua relazione con Silvio Berlusconi, rivelando le ferite lasciate dalla mancanza di lui e la sua impossibilità di aprirsi a nuovo amore.

GialappaShow: nella sesta puntata Francesca Pascale affianca il Mago Forest

GialappaShow torna con la sesta puntata, dove Francesca Pascale affianca il Mago Forest. Tra risate e sorprese, il cast di ospiti include Willy Peyote, Alessandro Borghese, Carla Signoris ed Emanuela Folliero.

Del Piero Juve, la rivelazione: «Per tornare alla Juventus vuole quel ruolo!». L’annuncio che fa sognare i tifosi

Del Piero torna a far sognare i tifosi della Juventus con un annuncio che accende i cuori bianconeri.

Approfondimenti da altre fonti

Francesca Pascale: «Quando è iniziata la mia storia con Berlusconi, ero quella del Calippo. Sono errori di gioventù»

Riporta msn.com: Francesca Pascale si confessa con Chi. In questi cinque anni, da quando si è lasciata con Silvio Berlusconi e si è sposata e poi lasciata con Paola Turci, era rimasta in silenzio.

Francesca Pascale: “Berlusconi sapeva della mia bisessualità”, ecco perché è finita la loro storia

Secondo gay.it: Francesca Pascale: “Silvio Berlusconi sapeva della mia bisessualità”, poi svela perché la loro storia d'amore è finita.

Francesca Pascale: “Silvio Berlusconi sapeva della mia bisessualità. La sua assenza mi fa male, non sono pronta a innamorarmi”

fanpage.it scrive: Francesca Pascale è tornata a parlare della relazione avuta con Silvio Berlusconi: "Non sono pronta a innamorarmi di nuovo, non voglio far soffrire ...