Fortitudo | stagione tra infortuni e playoff il bilancio di Attilio Caja

La stagione della Fortitudo, tra infortuni e playoff, si chiude con un bilancio complesso. Dopo un inizio promettente sotto la guida di Devis Cagnardi, condito dalla conquista della Supercoppa di A2, la squadra ha spesso attraversato difficoltà, culminando in un’annata zoppicante e insoddisfacente, tra alti e bassi, che lascia diversi spunti di riflessione per il futuro.

Titoli di coda dunque di una stagione incessantemente zoppicante. Partita con un’idea ambiziosa che si è rapidamente fiaccata nella gestione di coach Devis Cagnardi (che si chiude con la sola conquista della Supercoppa di A2 a inizio stagione, ma un bilancio insoddisfacente in regular season), prima dei guizzi vincenti di coach Attilio Caja (ieri il suo compleanno), costellati tuttavia da una sequela di infortuni al limite dell’inverosimile: da lì in poi quell’idea ambiziosa è diventata infatti un tentare di fare il possibile col materiale umano a disposizione, fino al soffertissimo approdo ai playoff con tanto di ‘bella’ giocata contro Cantù. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo: stagione tra infortuni e playoff, il bilancio di Attilio Caja

