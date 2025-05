Fontanella e le frontiere dello ' Sperdimento'

Il 21 maggio 2025 a Firenze si apre un viaggio tra limiti e confini dello sperdimento, tra un hotel apparentemente deserto e un giardino che svela un’altra città. Luogo di passaggio e mistero, ‘Lo sperdimento e altro’ di Luigi Fontanella, critico, poeta e drammaturgo, ci invita a riflettere sulle frontiere dell’anima e della percezione.

Firenze, 21 maggio 2025 – Un albergo così fuori mano, deserto all'apparenza, dove al banco di accoglienza appare e sparisce qualcuno. E c'è un giardino dal quale si intravede un'altra città. E' un po’ così 'Lo sperdimento e altro' di Luigi Fontanella, critico letterario, poeta e drammaturgo, che sarà presentato mercoledì 21 maggio, alle 17.30, da Plinio Perilli e Irene Marchegiani al Caffè Giubbe Rosse di piazza della Repubblica. E in quest'occasione ci sarà spazio anche per parlare anche di 'Bertgang', altra opera di Fontanella, del 2012, tradotta in inglese da Michael Palma. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fontanella e le frontiere dello 'Sperdimento'

