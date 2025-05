Florentino Juve Tuttosport in ascesa le quotazioni del portoghese! Può lasciare il Benfica per questa cifra | i dettagli

Seduto tra le voci di mercato, Florentino Juve di Tuttosport si conferma in ascesa: le quotazioni del centrocampista portoghese salgono, con la Juve pronta a offrirsi per il suo eventuale acquisto dal Benfica. La sessione di mercato si avvicina e la Juventus cerca un nuovo centrocampista per rinforzare la rosa, con dettagli e cifre che fanno sognare i tifosi bianconeri.

Florentino Juve (Tuttosport), sono in ascesa le quotazioni del centrocampista portoghese! Può lasciare il Benfica per questa cifra: tutti i dettagli. Il calciomercato Juve continua la propria caccia a un nuovo centrocampista da acquistare nel corso della prossima sessione estiva e che possa dare nuova linfa a un reparto che viaggia ancora troppo sottotono. Sono in ascesa secondo Tuttosport le quotazioni di Florentino, che potrebbe arrivare in caso di fumata nera sul fronte Tonali. Il centrocampista portoghese viene valutato dal Benfica circa 30 milioni di euro, una cifra assolutamente trattabile.

