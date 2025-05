Fitofarmaci fuori norma | sequestrati 406 kg e sospesa l’attività di un’azienda agricola nel Sannio

Durante controlli nel Sannio, i militari hanno sequestrato 406 kg di fitofarmaci fuori norma e sospeso l'attività di un'azienda agricola. Il blitz ha evidenziato irregolarità nella tenuta del registro dei fitofarmaci e nell'informazione ai clienti sui rischi, violando le normative europee e nazionali. Un intervento volto a tutelare la sicurezza ambientale e sanitaria.

Comunicato Stampa Contestata la mancata tenuta del registro dei fitofarmaci e l’omessa informazione all’acquirente sui rischi d’uso, in violazione delle normative europee e nazionali. Nell’ambito di programmati controlli del territorio, i militari del Nucleo di San Giorgio del Sannio, operando . Continua L'articolo Fitofarmaci fuori norma: sequestrati 406 kg e sospesa l’attività di un’azienda agricola nel Sannio proviene da Fremondoweb. 🔗Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Fitofarmaci fuori norma: sequestrati 406 kg e sospesa l’attività di un’azienda agricola nel Sannio

Altri articoli sullo stesso argomento

Etichette assenti e origine ignota: al porto di Ancona sequestrati milioni di articoli non a norma

Al porto di Ancona, la Guardia di Finanza e l’Ufficio delle Dogane hanno sequestrato oltre 305 milioni di articoli per la rilegatura privi delle necessarie etichette identificative.

Blitz e arresto: sequestrati tre chili di cocaina e decine di dispositivi per inalare marijuana liquida

In un'operazione di grande successo, i militari della Guardia di Finanza di Terracina hanno arrestato un sospetto spacciatore, sequestrando tre chili di cocaina, 100 grammi di hashish e 40 dispositivi elettronici per l'inalazione di marijuana liquida.

Catania fuori dai playoff, l'amarezza di Toscano: "C'è delusione, non è tempo per parlare del futuro"

Il Catania esce dai playoff di Serie C, nonostante la vittoria per 2-1 contro il Pescara. La delusione per l’allenatore Mimmo Toscano è palpabile, evidenziando che non è tempo di pianificare il futuro.

Cosa riportano altre fonti

Fitofarmaci fuori norma: sequestrati 406 kg e sospesa l’attività di un’azienda agricola nel Sannio

Si legge su fremondoweb.com: Controlli dei Carabinieri Forestale e del SIAN a San Giorgio del Sannio: sequestrati 406 kg di fitofarmaci e sospesa l’abilitazione alla vendita per gravi irregolarità. Un intervento per la sicurezza ...