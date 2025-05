Firenze Rocks 2025 attese 110mila persone per i concertoni

Firenze Rocks 2025 si prepara a conquistare 110mila spettatori tra il 12 e il 15 giugno alla Visarno Arena. I protagonisti saranno Guns N’ Roses, Korn e Green Day, affiancati da altri 14 gruppi musicali. L’evento rappresenta un’importante tappa del festival internazionale del rock, promettendo spettacoli imperdibili e musica di altissimo livello.

Guns N’ Roses, Korn e Green Day. Sono questi i protagonisti dell’edizione 2025 del Firenze Rocks che si terrĂ alla Visarno Arena il 12, 13 e 15 giugno. Tre grandi band che saranno accompagnate da altri gruppi musicali, diciassette in tutto. Al festival internazionale del rock sono attese 110mila. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Firenze Rocks 2025, attese 110mila persone per i concertoni

