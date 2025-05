Fine vita nuove indicazioni dalla Consulta Stella | Lo Stato deve proteggere i fragili

La Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 66/2025, afferma che lo Stato ha il dovere di proteggere i fragili, riaffermando che il suicidio assistito non costituisce un diritto. Questa decisione sottolinea l'importanza di garantire dignità e tutela a tutte le persone, evidenziando una posizione chiara sulla delicatezza dei temi legati alla fine della vita e alla protezione dei più deboli.

Nelle scorse ore la Corte costituzionale ha pubblicato una nuova sentenza in merito al suicidio medicalmente assistito. "La sentenza in questione è la n. 662025 la quale afferma che lo Stato deve curare e proteggere i fragili, non agevolare la morte, e che il suicidio assistito non è un diritto.

