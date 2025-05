Fine settimana nel Parco dell' Aveto | dall' Escursione della Transumanza all' Horsewatching

Fine maggio nelle Valli del Parco dell’Aveto: un weekend all’insegna della natura e delle tradizioni. Tra escursioni spettacolari, eventi sportivi e attività per famiglie, non perdere l’ultima occasione per partecipare all'Escursione della Transumanza, domenica 25 maggio. Un’opportunità unica per scoprire le meraviglie del parco e vivere un’esperienza autentica tra natura e cultura.

Fine maggio ricco di proposte nelle Valli del Parco dell'Aveto, tra escursioni spettacolari, eventi sportivi, attività per famiglie e prodotti tipici. Ultimissime ore per iscriversi all'Escursione della Transumanza. Domenica 25 maggio, escursione guidata seguendo la prima transumanza della.

