Fiamme nella notte a Cassino l’inchiesta si concentra sui filmati di videosorveglianza

Nella notte tra venerdì e sabato, un incendio ha distrutto un'attività commerciale a Cassino, in via del Carmine. Le indagini, condotte dai Carabinieri, si focalizzano sui filmati di videosorveglianza per risalire alle cause e all’autore del rogo che ha seminato paura nel cuore della città.

Proseguono le indagini sull’incendio che, nella notte tra venerdì e sabato, ha devastato un’attività commerciale situata in via del Carmine, a pochi passi dal cuore di Cassino (Frosinone). I Carabinieri della compagnia locale stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Fiamme nella notte a Cassino, l’inchiesta si concentra sui filmati di videosorveglianza

