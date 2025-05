Festival di Cannes 2025 look e pagelle dell’ottava giornata 20 maggio | Elodie e Scarlett Johansson incantano voto 8 | VIDEO

Ecco i look più belli dell’ottava giornata del Festival di Cannes 2025, in corso fino al 24 maggio. Tra eleganza e stile, Elodie e Scarlett Johansson hanno incantato con un voto di 8. Scopriamo insieme i protagonisti e le tendenze di questa decima giornata della 78esima edizione.

Quali sono i look più belli dell' ottava giornata del Festival di Cannes 2025? La manifestazione, che è giunta alla 78esima edizione, è iniziata il 13 maggio e terminerà il 24 maggio. Vediamo insieme i protagonisti di questa ottava giornata e come erano vestiti. Festival di Cannes 2025, le pagelle ai look della ottava giornata. ELODIE – VOTO 8 Elodie conquista Cannes con un look minimal ma potentissimo: tubino nero firmato Prada e gioielli Tiffany. La popstar, presente per il film Fuori è Essenziale ma super elegante.

