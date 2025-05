Felicia | la pasta che fa bene a tutti

Felicia è la pasta che fa bene a tutti, sfidando i soliti stereotipi. Colorata, gustosa e sana, propone un modo nuovo di godersi la pasta con il sorriso, conquistando palato e intestino. Felicia riscrive le regole del piacere, unendo gusto, salute e intelligenza in ogni piatto.

I n un mondo dove la pasta è spesso vista come un piacere da conquistarsi a suon di palestra, Felicia riscrive le regole del gioco. E lo fa con il sorriso. È colorata, è buona, è sana. Ed è anche intelligente, perché riesce nell’impresa apparentemente impossibile di mettere d’accordo palato, intestino e pianeta. Una piccola rivoluzione che parte da Gravina in Puglia e arriva dritta nelle cucine di chi ha voglia di mangiare bene, senza rinunce. Una rivoluzione culinaria (e non solo). Felicia è un’idea nuova di benessere, che prende forma in mille formati e colori. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Felicia: la pasta che fa bene a tutti

