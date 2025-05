felice ventura guida rai pubblicità dopo il blocco politico della nomina di silvia calandrelli

Felice Ventura è stato nominato nuovo responsabile di Rai Pubblicità, dopo il blocco politico sulla nomina di Silvia Calandrelli, secondo quanto riportato dall’Adnkronos. Laureato come direttore delle Risorse Umane Rai, la sua figura è stata scelta tra i candidati presentati al consiglio di amministrazione. Una scelta che segna un cambio di rotta strategico per l’azienda pubblica.

