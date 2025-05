Fabio Grosso rinnova con Sassuolo fino al 2027 | una nuova sfida in Serie A

Fabio Grosso rinnova con il Sassuolo fino al 2027, aprendo una nuova sfida in Serie A. Mentre Modena cerca il nuovo allenatore, i neroverdi si godono la stabilità, grazie alla promozione e al rinnovo automatico del tecnico. Grosso si conferma protagonista della rinascita del club, pronto per affrontare le prossime stagioni con rinnovato entusiasmo e obiettivi ambiziosi.

Mentre in casa Modena è in corso il casting per la scelta del nuovo allenatore, a Sassuolo il problema del tecnico proprio non c’è: la promozione ha portato al rinnovo automatico del contratto di Fabio Grosso sino al 2027, e del resto l’allenatore è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata trionfale. Lo è stato grazie non solo alla sua idea di gioco, ma anche al particolare ambiente che è riuscito a creare all’interno di un organico sovrabbondante nel numero dei calciatori e nel talento degli stessi e, proprio per questo, non necessariamente così semplice da gestire (come ha dimostrato per esempio, in modo uguale e contrario, la Sampdoria), considerando il rischio di mal di pancia di questo o quel giocatore. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fabio Grosso rinnova con Sassuolo fino al 2027: una nuova sfida in Serie A

Fabio Grosso e il ritorno del Sassuolo in Serie A: un successo storico

Fabio Grosso ha coronato una stagione memorabile, guidando il Sassuolo al ritorno in Serie A. Venerdì sera, sul palco come ultimi, ha ricevuto il massimo riconoscimento, sottolineando l’importanza del suo ruolo in un successo storico.

Sassuolo-Frosinone: Sfida Cruciale al Mapei Stadium per la Salvezza

Al Mapei Stadium, il Sassuolo affronta il Frosinone in una sfida cruciale per la salvezza, con in palio punti fondamentali per il destino delle due squadre.

Sassuolo-Frosinone 0-1, sconfitta indolore

Reggio Emilia, 13 maggio 2025 – In una serata che doveva essere solo una formalità, il Frosinone ha sorpreso il Sassuolo, imponendosi per 1-0.

