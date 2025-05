F1 McLaren tornerà regina di Montecarlo? È il team più vincente ma non trionfa dal 2008 E se ricomincia a vincere…

La McLaren torna protagonista a Montecarlo, sperando di interrompere un digiuno di vittorie che dura dal 2008. Nonostante la Ferrari sia la scuderia più vincente nella storia della F1, nel Principato la McLaren ha saputo imporsi più spesso. Se la sfida si infiamma, potrebbe riscrivere le sorti di questa affascinante cornice di gara.

Come ben sappiamo, la Ferrari è il team più vincente nella storia della F1. Cionondimeno, se guardiamo al contesto del Gran Premio di Monaco, la Scuderia di Maranello è ben lontana dalla McLaren, che nel Principato ha trionfato ben 15 volte contro le 10 del Cavallino Rampante. Proprio questi precedenti rappresentano un argomento forte dell’imminente weekend. Il team di Woking ha per la verità un rapporto davvero particolare con la gara monegasca. A dispetto del blasone appena esposto, un tempo si trattava di un evento maledetto! Per intenderci, Fittipaldi e Hunt – le star anni ’70 della McLaren – non sono mai passati per primi sotto il traguardo, così come tutti gli altri alfieri della struttura fondata da Bruce. 🔗Leggi su Oasport.it