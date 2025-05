F1 Ferrari in cerca di soluzioni | nuova sospensione posteriore in arrivo ma tanti dubbi

La Ferrari F1 cerca soluzioni per risalire la china, con una nuova sospensione posteriore in arrivo, ma ancora molti dubbi. Dopo sette gare, la stagione si rivela deludente, con un solo podio a Jeddah. La squadra si proprio interrogando sulle strategie e sui miglioramenti necessari per tornare competitivo in una lotta ormai complicata.

Una stagione deludente per la Ferrari. Sette appuntamenti sono andati in archivio e la Rossa ha ottenuto solo un podio a Jeddah (Arabia Saudita) nelle gare domenicali grazie al terzo posto di Charles Leclerc, mentre ha conquistato una vittoria e una terza posizione nelle Sprint Race con Lewis Hamilton. Troppo poco per chi si era presentato al via con l’ambizione di vincere i titolo di F1. La SF-25, contrariamente ai dati emersi al simulatore, si è rivelata una macchina poco performante, specialmente nella percorrenza delle curve di mediabassa velocità . 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Ferrari in cerca di soluzioni: nuova sospensione posteriore in arrivo, ma tanti dubbi

Scopri altri approfondimenti

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: dalle 17.00 la FP2, Ferrari in cerca di soluzioni

Segui la diretta del GP dell'Emilia Romagna 2025, con la seconda sessione di prove libere a partire dalle 17:00.

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: via alla FP2! Ferrari in cerca di stabilitÃ

Segui in diretta il Gran Premio dell'Emilia Romagna 2025! È appena iniziata la FP2 e la Ferrari è alla ricerca di stabilità dopo i problemi riscontrati da Leclerc nella sessione precedente.

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: la Ferrari cerca risposte tra FP3 e qualifiche

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025! Oggi, la Ferrari cerca risposte cruciali tra le FP3 e le qualifiche.

Approfondimenti da altre fonti

F1, Ferrari in cerca di soluzioni: nuova sospensione posteriore in arrivo, ma tanti dubbi

Si legge su oasport.it: Una stagione deludente per la Ferrari. Sette appuntamenti sono andati in archivio e la Rossa ha ottenuto solo un podio a Jeddah (Arabia Saudita) nelle ...

Pillole di F1 | Antonelli sogna a Miami, Ferrari cerca soluzioni: le notizie di oggi, 4 maggio

Segnala f1ingenerale.com: mentre la Ferrari cerca ancora soluzioni: scopri cosa è successo nelle qualifiche di Miami e tutte le notizie in F1 di oggi, 4 maggio 2025. Foto: Pirelli – Copertina: Mercedes – GP Miami F1, le ...

F1 | Codignoni: “Il risultato di Imola maschera le difficoltà Ferrari”

Lo riporta f1sport.it: In F1 continua il momento delicato della Ferrari. Anche nel GP di casa ad Imola il team di Maranello ha avuto notevoli difficoltà, molte ...