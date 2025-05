Ex Milan Ronaldinho non ha età! Che giocata di prestigio | VIDEO

Ronaldinho, ex stella del Milan, dimostra ancora tutta la sua classe in una sfida dei Barcellona Legends. Nonostante l’età, il “Pelé delle pampas” regala una giocata di prestigio che incanta i tifosi. Ecco il momento finale, immortalato da Gazzetta.it, che conferma che l’età è solo un numero per questa leggenda del calcio.

Durante una sfida del Barcellona Legends, Ronaldinho fa vedere ancora una volta la sua classe immensa. Ecco la giocata dell'ex Milan dal video ripreso da Gazzetta.it.

