Ex Ilva sciopero negli stabilimenti delle Acciaierie d' Italia

Le sigle sindacali FIM, FIOM e UIM hanno proclamato uno sciopero di quattro ore in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia, in vista di una riunione a Palazzo Chigi richiesta dai sindacati stessi. Questa iniziativa nasce dalla necessità di affrontare le questioni aperte e tutelare i lavoratori, sottolineando l’urgenza di trovare soluzioni condivise per il futuro dell’ex Ilva.

Fim, Fiom, Uilm, hanno proclamato quattro ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti Acciaierie d'Italia oggi, quando - su richiesta dei sindacati - è stata convocata una riunione del tavolo permanente a Palazzo Chigi per l'ex Ilva.. "La richiesta", specificano i sindacati, "si è resa necessaria per avere gli aggiornamenti della situazione sia in ragione del gravissimo incidente presso lo stabilimento di Taranto e l'annuncio di raddoppiare la messa in cassa integrazione dei lavoratori, sia per avere chiarezza sul futuro del gruppo". 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ex Ilva, sciopero negli stabilimenti delle Acciaierie d'Italia

Leggi anche questi approfondimenti

Ex Ilva, mercoledì sciopero nazionale di 4 ore negli stabilimenti del gruppo

Mercoledì 21 maggio si terrà uno sciopero nazionale di 4 ore negli stabilimenti ex Ilva, promosso da Fim, Fiom e Uilm.

Ex Ilva: mercoledì sciopero 4 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo

Mercoledì, tutti gli stabilimenti ex Ilva saranno coinvolti in uno sciopero di 4 ore, organizzato dai sindacati Fim, Fiom e Uilm.

Ex Ilva, mercoledì sciopero nazionale di 4 ore negli stabilimenti del gruppo

Mercoledì 21 maggio si terrà uno sciopero nazionale di 4 ore negli stabilimenti ex Ilva, proclamato da Fim, Fiom e Uilm.

Ne parlano su altre fonti

Ex Ilva, oggi quattro ore di sciopero

Scrive rainews.it: Fim, Fiom, Uilm, hanno proclamato 4 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti Acciaierie d'Italia oggi, quando -su richiesta dei sindacati- è stata convocata una riunione del tavolo permanen ...

Ex Ilva, sciopero negli stabilimenti delle Acciaierie d'Italia

Come scrive tg24.sky.it: Lo stop di quattro ore su richiesta dei sindacati nel giorno in cui è stata convocata una riunione del tavolo permanente a Palazzo Chigi ...

Ex Ilva, mercoledì sciopero nazionale di 4 ore negli stabilimenti del gruppo

Scrive msn.com: Sciopero nazionale di 4 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva mercoledì 21 maggio. Così in una nota le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, indicando che il 21 maggio prossimo è stata convocata una ...