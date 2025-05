Ex Ilva salta il tavolo tra governo e sindacati Urso | Tre condizioni urgenti per l’intesa sull’acciaio green

Il tavolo tra governo, sindacati e azienda Ilva si sgretola, mentre Urso richiede tre condizioni urgenti per l'intesa sull'acciaio green. Mantovano segnala impianti in condizioni peggiori del previsto, e i sindacati denunciano l'assenza di risposte concrete. Una nuova riunione è programmata per lunedì, in un clima di incertezza e tensione sul futuro dello stabilimento.

Il recente crollo del tavolo tra governo e sindacati sull'Ilva evidenzia tensioni e incertezze. Urso presenta tre condizioni urgenti per l'acciaio green, mentre Mantovano segnala impianti peggiori del previsto.

Ex Ilva: Salis "Fondamentale un tavolo con le istituzioni"

Silvia Salis, candidata sindaca della coalizione progressista, sottolinea l'importanza di un tavolo con le istituzioni per il futuro della siderurgia, affermando che le sfide legate all'ex Ilva di Cornigliano hanno profonde ripercussioni su Genova.

Urso convoca il tavolo per Taranto: “Nazionalizzare l’ex Ilva? Non siamo nell’Unione sovietica”

Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, ha convocato a Roma il “tavolo per Taranto” con numerose associazioni di categoria, discutendo sulla proposta di nazionalizzazione dell’Ex Ilva.

La riunione tra governo e sindacati sull'ex Ilva è stata sospesa, con tensioni e proteste dei lavoratori, che occupano l'Appia. Urso insiste su tre condizioni urgenti per l’accordo sull’acciaio green, mentre la ripresa dell'incontro è prevista per la prossima settimana a Palazzo Chigi. La situazione resta critica e incerta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

