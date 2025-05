Europa League Tottenham-Manchester United 1-0 | trionfo per gli Spurs

Il Tottenham trionfa nella finale europea all'Albia di Bilbao, aggiudicandosi l'Europa League per 1-0 contro il Manchester United. Il gol decisivo di Johnson nel primo tempo porta gli Spurs alla conquista del trofeo e all'ingresso diretto in Champions League, segnando una storica vittoria per il club londinese in una sfida tutta inglese.

(Adnkronos) – Nella finale tutta inglese dell'Europa League a Bilbao la spuntano gli Spurs del Tottenham per 1-0 contro il Manchester United. A decidere il gol di Johnson nel primo tempo, dopo una serie di confusi rimpalli in area. Il Tottenham conquista, oltre alla coppa, l'ingresso diretto alla prossima Champions League e interrompe un digiuno . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Altri articoli sullo stesso argomento

Europa League, approcci diversi di Tottenham e Manchester United in caso di vittoria: pulman scoperto contro… barbecue!

Nella finale di Europa League del 21 maggio a Bilbao, Tottenham e Manchester United si preparano con approcci diametralmente opposti in caso di vittoria.

Tottenham-Manchester United di Europa League: dove seguirla in radio-tv e telecronisti

Mercoledì 21 maggio alle ore 21.00 si disputa la finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United.

Pallister afferma che il Manchester United deve vincere Europa League per annullare la negatività e finanziare la ricostruzione sotto Amorim

Pallister insiste: il Manchester United deve conquistare l’Europa League per cancellare la negatività che attraversa il club.

Su questo argomento da altre fonti

Finale Europa League, Tottenham-Manchester United: perché Kulusevski non gioca; Tatuaggi e leggende: il film della finale di Europa League; Tottenham- Manchester United 1-0: UEFA Europa League agli Spurs!; Tottenham vince l'Europa League, Manchester United ko: decide Johnson. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Europa League, Tottenham-Manchester United 1-0: trionfo per gli Spurs

Riporta msn.com: Grazie a una rete nel primo tempo di Johnson, tornano in Champions League e vincono un trofeo dopo 17 anni ...

Europa League, è trionfo Tottenham: Manchester United battuto 1-0

Secondo corrieredellosport.it: ROMA - Il Tottenham vince l’Europa League 2025. Al San Mames è festa Spurs grazie al gol di Johnson al 42’ del primo tempo. Una partita nervosa, poco spettacolare. I due club inglesi, sedicesimi e dic ...

Tottenham-Manchester United 1-0, gli Spurs vincono l’Europa League

msn.com scrive: Il Tottenham vince l'Europa League 2024-2025. Al San Mamés la squadra di Ange Postecoglou batte 1-0 il Manchester United in finale, torna ad alzare nuovamente ...