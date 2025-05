Europa League Tottenham e Manchester United alla ricerca di riscatto | alzare la coppa per salvare la stagione

Questa sera a Bilbao, Tottenham e Manchester United si sfidano nella finale di Europa League, un’occasione d’oro per riscattare stagioni complicate. Una vittoria significherebbe alzare la coppa e salvare il morale, rappresentando una “via d’uscita” dalla crisi. Una sfida decisiva per due grandi club desiderosi di rovesciare il destino e scrivere una nuova pagina di successi.

