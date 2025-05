ESCLUSIVA IN – Accomando DAZN | Per de Vrij l’Inter eserciterà l’opzione di rinnovo! David? Più fattibili altri 2

Orazio Accomando di DAZN svela in esclusiva su Inter-News.it le ultime novità di mercato, tra cui l’opzione di rinnovo di De Vrij, il possibile approdo di Jonathan David e altre trattative. Con il suo expertise, analizza le voci e fa luce sulle strategie future dell’Inter, offrendo un’anteprima approfondita sulle questioni più calde in casa nerazzurra.

Orazio Accomando, giornalista di DAZN ed esperto di calciomercato, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Il futuro di Stefan De Vrij, il possibile ingaggio di Jonathan David e altre vicende di mercato sono stati i temi affrontati. Accomando, quanto c’è di vero nelle voci relative all’interesse dell’Al-Hilal per Inzaghi? Il tecnico dell’Inter rinnoverà, o il suo futuro è al momento incerto? Le voci sono vere, tanto vere. Inzaghi, però, è giustamente concentrato sul finale di campionato e sulla finale Champions League e non vuole parlare con nessuno prima del 31 maggio. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Accomando (DAZN): «Per de Vrij l’Inter eserciterà l’opzione di rinnovo! David? Più fattibili altri 2»

Altri articoli sullo stesso argomento

Tulipani di Seta Nera, intervista esclusiva a Marco Carta: “Ad Amici ero insicuro, ora mi sento un uomo risolto. Festival di Sanremo? Spero di tornare con la canzone giusta”

Nel cuore della XVIII Edizione del Festival di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, Marco Carta si racconta in un'intervista esclusiva.

“Alto Tradimento”, il libro-inchiesta sulla “grande fuga” degli Agnelli-Elkann da Torino tra silenzi e complicità. L’estratto in anteprima esclusiva

"Alto Tradimento" di Francesco Bonazzi è un'inchiesta rivelatrice sulla fuga degli Agnelli-Elkann da Torino, tra complicità e silenzi.

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA

Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.