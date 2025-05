Esce di strada e si schianta nella siepe del locale

Ieri mattina, poco prima delle 7:30, un veicolo è uscito di strada sulla Provinciale 109 a Roncegno Terme, schiantandosi contro la siepe di un locale commerciale. L’incidente, avvenuto nella frazione Picchio, ha causato danni alla vegetazione e all’auto, mentre i soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto.

L’allarme è scattato poco prima delle 7:30 di ieri, martedì 20 maggio, quando sulla Provinciale 109 in località Picchio, nei pressi di Roncegno Terme, un’auto è uscita di strada andando a schiantarsi nel giardino di un’attività commerciale, dopo aver divelto una siepe per un tratto di cinque. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Esce di strada e si schianta nella siepe del locale

