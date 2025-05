Enrico Papi | “Con mia moglie momenti delicati Ho rischiato sono stato lontano dalla tv per 7 anni”

Enrico Papi torna in televisione con "Sarabanda Celebrity" dopo sette anni di assenza, periodi difficili segnati da rischi e sfide. In un’intervista, parla della lunga lontananza dai riflettori e del grande amore per sua moglie Raffaella Schifino, che lo accompagna da 27 anni. Un ritorno segno di rinascita e di forza personale.

Enrico Papi torna in tv con Sarabanda Celebrity. In un'intervista racconta la sua lunga assenza dalla tv e l'amore che da 27 anni lo lega a sua moglie Raffaella Schifino. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Enrico Papi: “Con mia moglie momenti delicati. Ho rischiato, sono stato lontano dalla tv per 7 anni”

