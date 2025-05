Enjoy the Blues | concerto + jam blues Francesco Rebora feat Groovemakers

Goditi una serata di blues autentico con il concerto jam blues di Francesco Rebora feat. Groovemakers. Il chitarrista e cantante genovese, noto per il suo stile energico, porta sul palco la sua passione e groove, offrendo un’esperienza coinvolgente e travolgente per tutti gli amanti del blues.

Francesco Rebora è un chitarrista e cantante blues genovese, classe 1989, noto per il suo stile energico e autentico. Ha esordito nel 2015 con l’album Blues Mirror e si è affermato sulla scena blues italiana con la sua band e numerose esibizioni dal vivo. Per la serata, Francesco sarĂ . 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Enjoy the Blues: concerto + jam blues Francesco Rebora feat Groovemakers

