Emanuele Tufano morto a 16 anni il Riesame conferma le accuse | Niente sconti per il branco

Il Tribunale del Riesame conferma le accuse contro i minorenni coinvolti nel delitto di Emanuele Tufano, avvenuto il 24 ottobre in piazza Mercato. Nessun sconto o beneficio è stato concesso, rafforzando la posizione delle autorità nella ricerca di giustizia per la giovane vittima, nonostante la giovane età dei sospettati.

Niente sconti, nessun beneficio per i minorenni coinvolti - a vario titolo - nelle indagini sul delitto di Emanuele Tufano, consumato il 24 ottobre scorso in piazza Mercato. Tribunale del Riesame per. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Emanuele Tufano morto a 16 anni, il Riesame conferma le accuse: «Niente sconti per il branco»

Emanuele De Maria morto suicida, il VIDEO del salto nel vuoto dal Duomo ripreso dalla terrazza della Rinascente

Emanuele De Maria, evaso e autore di un tragico omicidio, ha posto fine alla sua vita lanciandosi dal Duomo di Milano.

Emanuele De Maria morto suicida a Milano, il video del salto nel vuoto dal Duomo

Emanuele De Maria, tragicamente scomparso a Milano, ha compiuto un gesto estremo lanciandosi nel vuoto dalle terrazze del Duomo.

Chamila Wijesuriya, aperto un fascicolo per omicidio: Emanuele De Maria aveva una sua foto in tasca quando è morto

La morte di Chamila Wijesuriya, 50enne rinvenuta senza vita nel Parco Nord di Milano con gravi ferite, ha spinto la procura ad aprire un fascicolo per omicidio.

