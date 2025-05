Elodie incanta a Cannes in Fuori di Mario Martone con elegante debutto recitativo

A un anno dal suo debutto sul red carpet di Cannes, Elodie torna sulla Croisette, questa volta come protagonista. Con un'eleganza sobria e un'esibizione recitativa sorprendente, incanta il pubblico nel film "Fuori" di Mario Martone, confermando la sua versatilità artistica e il suo talento emergente nel mondo del cinema.

Un anno dopo il suo debutto sul red carpet di Cannes, Elodie torna a incantare la Croisette, ma questa volta nei panni di protagonista. L'artista, che lo scorso anno aveva partecipato alla cerimonia finale della kermesse, si presenta nel 2025 sul tappeto rosso con un ruolo completamente diverso e la dignità di attrice.

