Elly Schlein denuncia i crimini di guerra di Netanyahu e chiede sanzioni

Elly Schlein denuncia i crimini di guerra di Netanyahu, chiedendo sanzioni internazionali. Ricorda l’intervento al valico di Rafah, dove ha visto aiuti bloccati e civili in sofferenza da mesi, evidenziando come si usi la fame come arma di guerra. La scena richiama l’urgenza di agire per fermare questa crisi umanitaria.

"Il mondo non può continuare a tollerare i crimini di guerra di Netanyahu. I nostri parlamentari insieme a diverse associazioni sono stati al valico di Rafah " e "hanno visto centinaia di camion di aiuti bloccati con medicine, cibo e acqua. Da marzo non è passato niente: stanno usando la fame come arma di guerra". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenuta a Radio Anch'io su Rai Radio 1. Ricordando anche le mozioni presentate oggi alla Camera, la leader dem ha fatto presente che "con i 5 Stelle e Avs abbiamo chiesto al governo di uscire da una ambiguità complice, per arrivare a un cessate il fuoco e allo sblocco degli aiuti umanitari " aggiungendo la necessità di ricorrere a " sanzioni per il governo di estrema destra di Netanyahu". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elly Schlein denuncia i crimini di guerra di Netanyahu e chiede sanzioni

