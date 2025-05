Elezioni | voto assistito e a domicilio servizio navetta e trasporto seggio accessibile Le info utili

Il Comune di Genova invita i cittadini alle elezioni del 25-26 maggio e 8-9 giugno, tra amministrative e referendum. Sono disponibili servizi di voto assistito, a domicilio, navetta e trasporto verso seggi accessibili. Ecco tutte le informazioni utili per garantire un voto più semplice e accessibile a tutti.

Domenica 25 e lunedì 26 maggio, domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini genovesi saranno chiamati al voto in occasione delle elezioni amministrative e dei cinque referendum abrogativi. Il Comune di Genova promuove una campagna informativa illustrando i presupposti e la documentazione necessaria.

Scopri altri approfondimenti

Romania al voto per il futuro, speciale Eurofocus di Adnkronos su elezioni presidenziali

La Romania si appresta a vivere un momento cruciale con le elezioni presidenziali. Gli elettori sono chiamati a scegliere tra George Simion, leader del partito nazional-conservatore AUR, e il sindaco di Bucarest, Nicu?or Dan, candidato indipendente.

Seggi aperti a Bari per i cittadini polacchi: al voto per le elezioni presidenziali

Domenica 18 maggio, i cittadini polacchi residenti a Bari avranno l'opportunità di votare per le elezioni presidenziali del loro paese.

Elezioni, ecco dove e quando ritirare tessera per il voto e carta d'identitÃ

In vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, il Comune di Ravenna invita i cittadini a ritirare anticipatamente la tessera elettorale e la carta d'identità .

