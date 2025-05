Elezioni Iannucci chiude la campagna elettorale con una iniziativa a favore della Palestina

Venerdì sera, la Rocca Brancaleone di Ravenna ospiterà la chiusura della campagna elettorale di Marisa Iannucci, candidata sindaca di Ravenna. L’evento, organizzato dalla coalizione di sinistra, sarà dedicato anche a sostenere la causa palestinese, con interventi politici, riflessioni collettive e momenti musicali, sottolineando impegno e solidarietà in questa importante fase finale della campagna elettorale.

Venerdì sera la Rocca Brancaleone di Ravenna ospiterà l’evento di chiusura della campagna elettorale della coalizione di sinistra a sostegno di Marisa Iannucci come sindaca della città. Una serata in cui si alterneranno interventi politici, momenti di riflessione collettiva e live musicali, tra. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Elezioni, Iannucci chiude la campagna elettorale con una iniziativa a favore della Palestina

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Elezioni, Verlicchi chiude la campagna elettorale a Porto Fuori: "Celebriamo insieme il percorso intrapreso"

Veronica Verlicchi conclude la sua campagna elettorale a Porto Fuori, invitando tutti i cittadini di Ravenna a celebrare insieme il percorso fatto.

Elezioni, Potere al popolo chiude la campagna elettorale nel giorno del processo di due suoi iscritti

Potere al Popolo conclude la sua campagna elettorale il 23 maggio, giorno del processo di due suoi iscritti.

Elezioni, il sottosegretario Barachini chiude la campagna elettorale di Nicola Grandi

Il sottosegretario Barachini chiude la campagna elettorale di Nicola Grandi con una cena al Gran Hotel Mattei.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Festa di fine campagna elettorale per la candidata sindaco Marisa Iannucci

Riporta ravenna24ore.it: Promossa dalla coalizione di sinistra che la sostiene. Il 23 maggio alla Rocca Brancaleone musica, interventi, "e un messaggio forte per la Palestina" ...

Claudio Corrarati chiude la campagna elettorale: concretezza e dialogo per fare ripartire la città

Secondo rainews.it: Ultimo giorno di campagna elettorale per il candidato sindaco del centrodestra Claudio Corrarati. In piazza Walther a fianco degli alleati per il fare il punto sui tre mesi trascorsi dall'annuncio ...

Elezioni comunali Ravenna 2025, la video-intervista al candidato sindaco Marisa Iannucci

Riporta ravenna24ore.it: In vista delle elezioni ... della campagna: ambiente, sicurezza, lavoro, partecipazione, cultura e tanto altro. Oggi pubblichiamo la video-intervista al candidato sindaco Marisa Iannucci, docente ...