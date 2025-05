Elena Carraro | Non mi aspettavo il 12?84 Non siamo macchine necessario trovare equilibri

Ferdinando Savarese ha condotto l’ultima puntata di Sprint Zone su OA Sport, ospitando Elena Carraro, ostacolista azzurra. La giovane bresciana, 24 anni, ha recentemente migliorato il suo record personale sui 100 hs a 12”84, dimostrando che, come ha sottolineato, non siamo macchine e trovare gli equilibri è fondamentale per il successo.

Ferdinando Savarese ha condotto l’ultima puntata della trasmissione Sprint Zone, appuntamento in onda sul canale YouTube di OA Sport, che ha avuto come ospite Elena Carraro, ostacolista azzurra: la 24enne bresciana ha da poco ritoccato il primato personale sui 100 hs, portandolo a 12?84. Il personale è arrivato alla prima gara stagionale: “ Sapevo di star bene, però era il 1° maggio, quindi comunque all’inizio della stagione, e poi in realtà stiamo sistemando ancora tante cose, quindi doveva essere un esordio che ritenevamo come un allenamento, ma davvero, perché io abito a mezz’ora adesso da Imperia, ed abbiamo detto, invece di fare il classico allenamento che fanno più o meno tutti gli ostacolisti, di 11-12-13 ostacoli, andiamo lì, facciamo queste due garette, che poi erano due prove, quindi mi sono un po’ stupita, perché non credevo di valerlo “. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elena Carraro: “Non mi aspettavo il 12?84. Non siamo macchine, necessario trovare equilibri”

Elena Carraro verso il meeting di Savona per migliorarsi subito ancora

Nella nuova puntata di Sprint Zone, incontriamo Elena Carraro, giovane protagonista dei 100 ostacoli.

