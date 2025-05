Einbahnstrasse Fusion Music - Einbahnstrasse special guest Claudio Capurro al Count Basie

Einbahnstrasse, progetto musicale di Roberto Costa, esplora le sonorità del jazz elettrico e fusion, ispirandosi alla rivoluzione musicale di Miles Davis. Recentemente, la band si è esibita al Count Basie con il special guest Claudio Capurro, offrendo un’imperdibile esperienza sonora che unisce innovazione e tradizione, attraverso un mix vibrante di influenze e sonorità contemporanee.

Einbahnstrasse è un progetto musicale ideato da Roberto Costa, nato con l'intento di esplorare le sonorità del jazz elettrico e fusion. Sebbene relativamente giovane, la formazione si ispira alla svolta elettrica di Miles Davis, da cui si diramano influenze diverse, tutte all'insegna della.

Einbahnstrasse in concerto al Circolo Arci Orchidea

Si legge su mentelocale.it: Venerdì 9 maggio, alle ore 22, sul palco del Circolo Arci Orchidea (v ia delle Rocche 31 - Santa Margherita Ligure) arriva il gruppo Einbahnstrasse in concerto.