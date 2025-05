Dormire insieme fa bene? Agli uomini sì ma alle donne? La risposta scientifica che non ti aspetti

Dormire insieme offre vantaggi sorprendenti, ma le donne possono sperimentare effetti diversi rispetto agli uomini. È comune che molte donne, specialmente quelle con partner più maturi, si trovino a fissare il soffitto mentre il loro compagno riposa sereno. Scopriamo insieme la risposta scientifica e le dinamiche che possono influenzare il sonno femminile nella coppia.

Non sono poche le donne, soprattutto con un partner non più giovanissimo, alle quali capita di restare con gli occhi sbarrati in piena notte mentre il proprio compagno di letto dorme beatamente... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it