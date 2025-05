Divari territoriali classi pollaio e dispersione scolastica I temi del seminario organizzato dal MIM sulle trasformazioni del sistema scolastico italiano

Il seminario organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con INVALSI, analizza le disparità territoriali, le classi pollaio e la dispersione scolastica, temi cruciali per comprendere le sfide e le trasformazioni del sistema scolastico italiano. Un'occasione di confronto per trovare strategie volte a ridurre le disuguaglianze e migliorare la qualità dell’istruzione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ( INVALSI ), organizza un seminario dedicato all’approfondimento delle trasformazioni del sistema scolastico italiano. L’incontro è fissato per il 28 maggio 2025, dalle ore 10:30 alle 13:30, presso la Sala “A. Moro” del Ministero, a Roma. L'articolo Divari territoriali, classi pollaio e dispersione scolastica. I temi del seminario organizzato dal MIM sulle trasformazioni del sistema scolastico italiano . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

