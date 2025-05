Dispositivi medici occupate nel settore oltre 100mila persone

Roma, 21 maggio 2025 – Il settore dei dispositivi medici in Italia coinvolge oltre 100.000 professionisti. Con l’aumento dell’età media e l’invecchiamento della popolazione europea, cresce l’interesse verso questo comparto, che attrae investimenti e innovazioni, contribuendo significativamente allo sviluppo economico e sanitario del Paese.

Roma, 21 maggio 2025 – Con l’ aumento dell’età media degli italiani, e in generale dei cittadini europea, trova sempre più spazio il settore dei dispositivi medici, al centro di vari investimenti e progetti di ricerca e sviluppo. Altro aspetto che incide nella crescita del settore, è la tendenza a cronicizzare e quindi in qualche misura a curare, le malattie per le quali ancora non esiste una cura definitiva. I dati del mercato dei dispositivi medici. L'Europa rappresenta la seconda potenza mondiale nel mercato dei dispositivi medici. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dispositivi medici, occupate nel settore oltre 100mila persone

