Discussione alla Camera | mozioni su Gaza per pace e soluzione due Stati

Inizia presso la Camera la discussione su Gaza, con quattro mozioni sul tema, tra cui quelle di maggioranza e opposizione. I documenti propongono soluzioni per la pace e la soluzione dei due Stati, evidenziando il livello di convergenza e divergenza tra le forze politiche italiane sulla crisi mediorientale.

E' iniziata la seduta dell'Aula della Camera con all'ordine del giorno la discussione delle mozioni su Gaza. Sono quattro i documenti presentati sullo stesso tema: uno congiunto di Pd, M5s e Avs; un altro di Iv; un terzo della maggioranza e un quarto di Azione. La mozione di maggioranza chiede di "sostenere, insieme ai partner europei e internazionali, ogni tentativo di soluzione negoziata tra Israele e i rappresentanti palestinesi - anche a partire dal piano predisposto dai Paesi arabi - per la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza e per consolidare in modo permanente la cessazione delle ostilità, anche nell'ottica di rilanciare un processo politico verso una pace giusta e duratura in Medio Oriente, basata sulla soluzione dei due Stati, con Israele e uno Stato di Palestina che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza, all'interno di confini mutualmente riconosciuti". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Discussione alla Camera: mozioni su Gaza per pace e soluzione due Stati

