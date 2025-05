Discarica nel Rovigo nuovi guai Stop ai camion per la raccolta rifiuti

A Palazzuolo sul Senio continuano i problemi legati alla discarica di Rovigo, con nuovi guai e lo stop al trasporto dei rifiuti. Le operazioni di ripulitura del rio e messa in sicurezza della vecchia discarica nelle Spiagge si complicano, mettendo a rischio i lavori di bonifica in un contesto ancora delicato.

Palazzuolo sul Senio (Firenze), 21 maggio 2025 – C'è una nuova complicazione, nelle non semplici operazioni di ripulitura del rio Rovigo e di messa in sicurezza della vecchia discarica in località Le Spiagge. Mentre proseguono – quando il meteo lo consente – le operazioni di ripulitura dell'alveo, mentre continuano le attività di controllo dell' Arpat, e si sono organizzate le modalità di trasferimento dei rifiuti rimossi, ecco la chiusura, decisa da Città Metropolitana della strada della Sambuca, la 477, dal passo della Colla fino a Prato all'Albero.

Nuovi guai per la discarica di Rovigo e la raccolta rifiuti: i camion sono stati temporaneamente fermati a causa di complicazioni nelle operazioni di ripulitura del rio Rovigo e di messa in sicurezza della vecchia discarica alle Spiagge.

