Diritti dell’infanzia | Nicola Graziano nuovo Presidente dell’UNICEF Italia

Nicola Graziano è stato eletto nuovo presidente di UNICEF Italia, unificando il suo impegno con la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Nato per tutelare i diritti dei bambini, Graziano guiderà l'organizzazione con l'obiettivo di promuovere benessere e protezione per le giovani generazioni, rafforzando l'importanza di questo impegno fondamentale per il futuro di tutti.

Nicola Graziano: Il mio punto di riferimento sarà la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza L’UNICEF Italia ha un nuovo Presidente: è Nicola Graziano, eletto oggi all’unanimità dal nuovo Consiglio Direttivo, riunito a Roma. Lo annuncia una nota giunta ieri in redazione. “Assumo questo impegno con grande responsabilità in un momento molto difficile per l’infanzia: oltre 470 milioni di bambini – ovvero più di 1 su 6 a livello globale – vivono in aree colpite da conflitto; sempre più bambini – circa 1 miliardo – vivono in Paesi ad alto rischio climatico e ambientale; quasi 38 milioni di bambini sotto i cinque anni risultavano gravemente malnutriti in 26 crisi nutrizionali. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Il fattore umano nel mondo dell'intelligenza artificiale, tutto pronto per il Tedx San Nicola la Strada

Il TEDx di San Nicola la Strada, in programma sabato 17 maggio al Salone Borbonico, esplorerà "L’elemento umano nel mondo artificiale".

Bullismo già a tre anni: allarme dalle scuole dell’infanzia. I dati presentati a Bari durante il lancio del progetto nazionale

Un allarmante fenomeno di bullismo si manifesta già nelle scuole dell'infanzia, con bambini di soli tre anni coinvolti.

Scontro tra IA e diritti d’autore: la direttrice dell'U.S. Copyright Office rimossa dopo l’allarme sul fair use

Il recente rapporto del Copyright Office statunitense ha sollevato preoccupazioni sul fair use in relazione all'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.

Se ne parla anche su altri siti

Diritti infanzia, Nicola Graziano nuovo presidente Unicef Italia

Da askanews.it: Roma, 20 mag. (askanews) – L’Unicef Italia ha un nuovo Presidente: è Nicola Graziano, eletto oggi all’unanimità dal nuovo consiglio direttivo, riunito a Roma. “Assumo questo impegno con grande respons ...

Nicola graziano eletto nuovo presidente dell’unicef italia per affrontare sfide dell’infanzia globale e locale

Lo riporta gaeta.it: Nicola Graziano è il nuovo presidente di Unicef Italia, impegnato a fronteggiare le crisi globali e nazionali che minacciano i diritti e il benessere dei bambini, con un consiglio direttivo rinnovato ...

Nicola Graziano izabran za novog predsjednika UNICEF-a u Italiji

Scrive notizie.it: Oggi, a Roma, è stato eletto all’unanimità Nicola Graziano come nuovo presidente dell’Unicef Italia. Graziano, un magistrato tributario di 57 anni, succede a Carmela Pace, che ha guidato l’organizzazi ...