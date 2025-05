Dior chiusa istruttoria Antitrust | 2 mln contro sfruttamento lavoro

L'Antitrust ha chiuso l'istruttoria avviata nel luglio 2024 contro Christian Dior, senza riscontrare illeciti, ma accettando impegni vincolanti. Tra questi, un sostegno economico di 2 milioni di euro contro lo sfruttamento lavorativo, rafforzando l’impegno dell'azienda nel migliorare le condizioni dei lavoratori e garantire pratiche etiche.

L'Antitrust ha chiuso l'istruttoria avviata a luglio 2024 nei confronti delle societĂ Christian Dior Couture, Christian Dior Italia e Manufactures Dior senza accertamento di illecito, ma accettando e rendendo vincolanti gli impegni proposti. In particolare, si prevede un sostegno economico di 2 milioni di euro in 5 anni da destinarsi a specifiche iniziative - aperte anche ad altri brand della moda che producono in Italia - per identificare le vittime di sfruttamento lavorativo e accompagnarle in percorsi dedicati di protezione, formazione, assistenza e inclusione socio-lavorativa. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Dior, chiusa istruttoria Antitrust: 2 mln contro sfruttamento lavoro

