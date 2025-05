Dior accordo con l’Antitrust sullo sfruttamento | vale 2 milioni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'istruttoria su Dior, sancendo un accordo da 2 milioni di euro. Nonostante siano emersi elementi legati a potenziali sfruttamenti nella filiera, non sono stati confermati reati specifici. La questione evidenzia l'importanza di vigilare sulla corretta etica nei processi produttivi del gigante del lusso.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria avviata a luglio 2024 nei confronti di Christian Dior Couture, Christian Dior Italia e Manufactures Dior. Pur in presenza di elementi che descrivono contesti di sfruttamento lavorativo nella filiera, non sono state accertate violazioni formali. La procedura si è dunque conclusa con l’accettazione di impegni vincolanti. Tra questi, un fondo da 2 milioni di euro da distribuire in cinque anni per finanziare progetti rivolti all’identificazione delle vittime, alla loro tutela legale e al reinserimento lavorativo. 🔗Leggi su Quifinanza.it