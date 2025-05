Detenuti staccano il water dal muro ed evadono dal carcere lasciando una scritta sul muro | Troppo facile LoL L’allarme della polizia | Sono armati e pericolosi

Una fuga sorprendente e apparentemente “facile” ha scosso il carcere di New Orleans, quando 10 detenuti hanno staccato il water dal muro e lasciato una scritta sulla parete. Sterling Williams, addetto alla manutenzione, è stato arrestato con l’accusa di aver favorito l’evasione, che ha coinvolto un aiuto interno e ha evidenziato le vulnerabilità del sistema penitenziario locale.

Un aiuto dall’interno, forse decisivo, per una delle evasioni più clamorose e “facili” degli ultimi tempi negli Stati Uniti. Sterling Williams, 33 anni, addetto alla manutenzione del carcere di New Orleans, è stato arrestato con l’accusa di aver facilitato la fuga di 10 detenuti avvenuta la settimana scorsa, nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio. Lo riporta il New York Times. Secondo le accuse, Williams avrebbe chiuso il rubinetto centrale dell’acqua della prigione. Questo gesto avrebbe permesso ai detenuti di r imuovere un wc e un lavandino dal muro di una cella (destinata a persone con disabilità e forse meno sorvegliata), creando un varco appena sufficiente per sgusciare fuori in posizione supina. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Detenuti staccano il water dal muro ed evadono dal carcere lasciando una scritta sul muro: “Troppo facile LoL”. L’allarme della polizia: “Sono armati e pericolosi”

