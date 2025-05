Destinati alla manutenzione stradale oltre 10 milioni di euro delle multe fatte a Verona

Il Comune di Verona ha destinato oltre 10 milioni di euro per la manutenzione stradale e la riparazione della segnaletica, grazie a 17.355.995,40 euro di multe per infrazioni al codice della strada nel 2024, in aumento rispetto ai 15.174.073 euro del 2023. Questi investimenti mirano a migliorare la sicurezza e la funzionalità delle vie cittadine, garantendo un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Il Comune di Verona destina oltre 10 milioni di euro in favore di interventi per la manutenzione stradale e la sistemazione della cartellonistica a fronte di 17.355.995,40 euro totali incassati dalle violazioni al codice della strada nel 2024 (15.174.073 i proventi registrati nel 2023). Una. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Destinati alla manutenzione stradale oltre 10 milioni di euro delle multe fatte a Verona

Altre letture consigliate

Incidente stradale, guidava un'auto senza mai aver preso la patente: oltre 5mila euro di multa

Un uomo è stato denunciato dalla polizia di Viterbo dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre guidava un'auto senza aver mai conseguito la patente.

Manutenzione e opere pubbliche, lavori per oltre 740 mila euro al via a San Martino

Il Comune di San Martino Buon Albergo avvia una serie di interventi di manutenzione e nuove opere pubbliche, con un investimento complessivo di oltre 740 mila euro.

Cede il manto stradale: si apre una voragine profonda oltre un metro e mezzo

A Monestirolo, frazione di Ferrara, una voragine di oltre un metro di profondità si è improvvisamente aperta nel centro di via Montesanto, vicino al civico 11.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Verona, bilancio multe: 10 milioni di euro per strade e segnaletica

Segnala veronaoggi.it: Multe stradali, oltre 10 milioni investiti in sicurezza: nel 2024 il Comune di Verona ha incassato oltre 17 milioni di euro dalle sanzioni ...

Comune, variazione di bilancio: "Più soldi per manutenzioni, verde e videosorveglianza"

Si legge su msn.com: Tra i progetti finanziati anche spazi di co-working e sviluppo imprenditoriale per gli under 35. Previste maggiori risorse anche per l’ampliamento del giardino scolastico della scuola Frank .

Strade, il governo taglia i fondi : "Oltre 9,3 milioni in meno. Un disastro per la viabilità"

Riporta msn.com: La Provincia: "Riduzione del 70% rispetto al previsto. Passeremo da 18 milioni a poco più di 8". I parlamentari Pd Vaccari e Guerra presentano un’interrogazione al ministro Salvini.