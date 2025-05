Desenzano del Garda | Love Gin Generation Festival

Il Love Gin Generation Festival, in collaborazione con l'ALTER EGO CLUB, arriva a Desenzano del Garda il 24 maggio. Al Teatro Alberti, sarà una serata imperdibile dedicata agli amanti di gin e distillati, tra musica, gusto e atmosfere uniche in una cornice storica. Un evento speciale per vivere il mondo del gin in modo esclusivo e coinvolgente.

Il Love Gin Generation Festival e l'ALTER EGO CLUB insieme per un grandissimo evento a Desenzano del Garda. Il 24 maggio il Teatro Alberti aprirà le sue porte per una serata unica e irripetibile per tutti gli appassionati di gin e distillati, immersi in una location storica e avvolti dalla musica. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Desenzano del Garda: Love Gin Generation Festival

